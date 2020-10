«Con le nuove norme colpita sempre la stessa fascia di imprenditori»

"Ancora una volta si va a colpire un settore, quello del commercio e del pubblico esercizio - sottolinea Francesca Chittolini, Presidente Confesercenti Parma - che ha già dimostrato, durante il lockdown, di saper sostenere questa situazione di crisi sanitaria. Lo ha dimostrato in tutte le occasioni: i nostri imprenditori sono sempre stati allineati alle direttive richieste dal Governo. Si va a colpire la stessa fascia di imprenditori che hanno già sulle spalle mesi difficili". "Come abbiamo fatto negli ultimi mesi ci chiedono l'aiuto nella comprensione di tutte le direttive e chiarezza nella comprensione dei documenti. Chiediamo un sosteno concreto per questa fascia di imprenditori in prima linea. Un numero notevole di imprenditori saranno in difficoltà: già tutti i clienti della pause pranzo, visto lo smart working, sono venuti meno con una grande percentuale. Andando a toccare anche la fascia pre serale ci saranno difficoltà per altri imprenditori. La risposta del territorio in questo momento, per quanto possibile, è positiva".