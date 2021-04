Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

"Viviamo nell'area più inquinata d'Europa: vogliamo sapere dal Comune cosa sta facendo"

Francesco Fulvi di Manifattura Urbana: "Chiediamo all'Amministrazione di far sapere ai cittadini ogni 3 o 6 mesi come si stanno muovendo per migliorare la qualità dell'aria"