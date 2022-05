"Il 9 che uccide": ecco l'ultimo libro del maggiore dei carabinieri Vito Franchini

Vito Franchini, ufficiale dell’Arma dei carabinieri in servizio in una Compagnia dell’Emilia Romagna, presenta il suo secondo e ultimo romanzo poliziesco. “Il 9 che uccide” è edito da Giunti ed è uscito nelle librerie e negli store online nei giorni scorsi. Arriva dopo due anni dalla pubblicazione de “Il predatore di anime” che per Franchini si è rivelato essere un grande successo che non si aspettava. Appassionato di musica, di numerologia e di antropologia, nel 2020 Franchini ha pubblicato il suo primo poliziesco che poggia sull’intreccio di una serie di atti persecutori, in parte ispirati a fatti di cronaca, più o meno noti. Una storia di fantasia frutto dei suoi studi e delle sue esperienze professionali che lo hanno portato a condurre indagini in diversi ambiti criminali, con protagonista un commissario di Polizia di Roma, Sabina Mondello. Pagine di mistero, un thriller sul dominio, sul potere della seduzione, sull’ambiguo legame tra vittima e carnefice. Un romanzo complementare a “Il 9 che Uccide”, pubblicato questo mese, ma totalmente indipendente, dal punto di vista narrativo, dal primo libro dal quale si ritrovano gli stessi protagonisti. Un vortice investigativo nel quale il commissario Mondello, dopo uno scandalo che ha segnato la sua carriera a Roma, è a capo della Squadra Mobile di Verona. Nel video l’intervista.