Il questore sui minori: “Possibilità di adottare misure nei confronti dei giovanissimi”

Il Questore di Parma, Maurizio Di Domenico, fa un punto della situazione relativo agli interventi nell'anno appena trascorso. Sono 32mila le persone controllate, 873 denunciate a piede libero, 122 arrestate, con 67 fogli di via e 7 ammonimenti relativi alla violenza di genere, destinati a salire. 14 le denunce per stalking, 19 i chili di droga sequestrati. Sono alcuni dei numeri comunicati dalla Questura di Parma in una conferenza stampa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.