VIDEO | Paura in via Emilia Est: auto in fiamme davanti al Bowling

Paura, nella serata di ieri giovedì 6 gennaio, per l'incendio di un'auto che ha preso fuoco - per cause in corso di accertamento - mentre si trovava parcheggiata in un'area dall'altro lato della strada e di fronte al Bowling di via Emilia Est a Parma. Dopo l'allarme, scattato subito dai passanti che hanno chiamato i vigili del fuoco, il rogo è stato spento e l'area messa in sicurezza dagli operatori del 115. Restano da capire le cause dell'incendio, che potrebbero essere dovute al malfunzionamento del mezzo.

