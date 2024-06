La testimonianza: "Il fentalyn è una brutta bestia: perdi tutto"

"Lasciate perdere, non provate. Assolutamente: lasciate stare, finisci per perdere tutto". La storia di Sandro (nome di fantasia) è quella di molti. Il fentanyl l'ha conosciuto da vicino, ora non ne vuole più sapere. "Per curiosità, ho cominciato così! Volevo quel brio in più che la vita non ti dà. Questa droga la trovi in diverse modalità, è facile comprarlo. Lo sballo? Ti accorgi che arriva quando senti degli spilli in testa. Come quando ti tagli i capelli. Dura qualche minuto, poi ti prende tutto".