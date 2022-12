VIDEO | Kamila, la rabbia di un lavoratore: "Chiediamo solo il passaggio al livello 5 e i buoni pasto"

Sanogo Yaya, lavoratore originario della Costa d’Avorio e impiegato all'interno del magazzino della Kamila parla delle sue condizioni di lavoro: "Da tre anni stiamo lottando per vedere riconosciuti i nostri diritti: io guadagno 964 euro. Con l'affitto da pagare e tutte le spese non si riesce a vivere a Parma"

"Chiediamo solo i nostri diritti, ovvero il passaggio al livello 5 e i buoni pasto". Sanogo Yaya, lavoratore originario della Costa d’Avorio e impiegato all'interno del magazzino della Kamila parla delle sue condizioni di lavoro: "Da tre anni stiamo lottando per vedere riconosciuti i nostri diritti: io guadagno 964 euro. Con l'affitto da pagare e tutte le spese non si riesce a vivere a Parma con questo stipendio". Nella mattinata di martedì 20 dicembre il presidio è stato caricato dalle forze dell'ordine in assetto antisommossa (IL VIDEO).

