"Malato di cuore vivo in auto con la mia compagna da cinque mesi: ecco come passiamo le notti, tra freddo e paura di essere aggrediti"

La storia di Davide Libralon e Anna Petronelli: "Speriamo in un aiuto da parte delle istituzioni, che per ora non ci hanno proposto soluzioni"

"Non abbiamo niente da offrire ma speriamo che possa arrivare un pò di aiuto, ce lo aspettiamo". Anna Petronelli e Davide Libralon, una coppia originaria di Varese, lei di 63 e lui di 48 anni, hanno l'aria distrutta ma non rassegnata. Hanno ancora la speranza che qualcuno prenda a cuore la loro situazione. Da cinque mesi sono costretti infatti a vivere all'interno della loro auto, una piccola monovolume, parcheggiata nell'area di sosta vicino al Palazzetto dello Sport a Parma. Nonostante Davide abbia un lavoro a tempo indeterminato i due non riescono a sostenere le spese di un affitto, i cui costi sono saliti alle stelle negli ultimi mesi. Non solo a Parma ma anche nelle zone limitrofe alla città.

Leggi la storia completa di Anna e Davide

