Noceto, 93enne narcotizzato: "Ecco come abbiamo incastrato i rapinatori"

Il comandante della stazione carabinieri di Fidenza Vito Franchini - che ha coordinato le indagini dei militari di Colorno - parla degli approfondimenti svolti per identificare i tre rapinatori rumeni che hanno narcotizzato e rapinato, con un bottino di 30 mila euro, un anziano di 93 anni a Colorno. "Siamo riusciti a repertare subito impronte papillari e del Dna. Abbiamo però avuto un riscontro investigativo negativo in banca dati. E' stato laborioso riuscire a reperire il loro Dna per effettuare il match che li ha 'incatenati'. Le perquisizioni hanno permesso di recuperare un ingente quantità di soldi in contanti".

