Ospedale di Parma, gli infermieri: "Non chiamateci eroi"

“Si ringrazia la Parametri Musicali Snc editore musicale del brano “Accendi l’arcobaleno” per la gentile concessione della canzone, gli autori Simona Camosci e Andrea Mingardi per il testo e Giancarlo Di Maria per la musica, il "Coro in corsia" e Andrea Mingardi. Il coro in corsia è formato da: Paolo Gilli, Carlo Lama, Antonella Albertazzi, Angela Bassetti, Mariagrazia Bisson, Rosa Silvia Fortunato, Andrea Tiarri, Simona Camosci.

Il video è realizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Parma in occasione della Giornata Internazionale dell'infermiere”.