Parma, scatta la festa: triplice fischio e gioia infinita

Il Parma torna in Serie A con due giornate d'anticipo. L'1-1 a Bari vale la promozione matematica nella massima serie al termine di una cavalcata trionfale con 21 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte. Secondo miglior attacco e seconda miglior difesa per i crociati che, di ritorno dal San Nicola, festeggeranno in Piazza Garibaldi nonostante la pioggia. Intanto, un anticipo di festa e del clima che si respirerà in città all'arrivo dei crociati, arriva direttamente dal San Nicola.