"Più di 200 pazienti ricoverati nel reparto Covid: stiamo andando sotto pressione"

Sono 202 i pazienti ricoverati nel reparto Covid dell'Ospedale Maggiore di Parma, secondo i dati forniti fino a ieri, venerdì 5 marzo. Le persone che si trovano in ospedale sono di età compresa tra i 34 e i 95 anni ed hanno diversi livelli di gravità. Tiziana Meschi, responsabile del Covid Hospital e direttore del Dipartimento Geriatrico-Riabilitativo, fa il punto della situazione su ricoveri e sottolina: "C'è una netta crescita di pazienti ricoverati, che presentano vari livelli di intubazione, con l'equipe integrata, stiamo andando un pò sotto pressione perchè i numeri sono aumentati". La dirigente fa poi un appello all'uso della mascherina e al rispetto delle regole: "Come sempre ma soprattutto in questo periodo, molto delicato, dobbiamo metterci la mascherina, lavarci frequentemente le mani ed evitare assolutamente assembramenti".

