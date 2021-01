Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti alla cerimonia di Sant'Ilario: "Ripartiremo insieme, senza divisioni. Ci vorrà ancora qualche mese di attesa per uscire dall'emergenza Covid-19 ma siamo pronti per le prime riaperture. Stiamo andando avanti con alcune iniziative culturali in assenza di pubblico, come il concerto al Teatro Regio".

