Promessa mantenuta: Pizzarotti fa il bagno nel Taro

"Qua, sulle sponde del Taro per mantenere una promessa". Così l'ex sindaco di Parma, Federico Pizzarotti oggi candidato alle Elezioni Europee con Azione di Calenda, onora la scommessa fatta alla trasmissione 'Un Giorno da Pecora su Radio 1', quella di fare un bagno durante la campagna elettorale. "Come nel 2017 ho promesso di fare il bagno alla fontana se avessi vinto, anche stavolta alla trasmissione "Un giorno da Pecora" ho promesso di fare il bagno in uno dei nostri corsi d’acqua e quindi sono qui per mantenere quella promessa. Non so quanti candidati insomma si impegnano direttamente da subito per mantenere le promesse, piccole o grandi che siano, ma io sono qui per questo e quindi manteniamola".

Intanto il sindaco di Sorbolo, Nicola Cesari, su Facebook: "Dico la mia…visto anche il recente e tragico episodio di Udine…io mi asterrei dal farlo almeno ancora per qualche giorno".