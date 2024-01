VIDEO | Sciacallo dorato ripreso tra Fidenza e Salsomaggiore

"Durante il mese di dicembre 2023 una nostra fototrappola - sottolinea l'Osservatorio Lupi di Fidenza - ha filmato uno sciacallo dorato (Canis aureus) all’interno di una delle aree di osservazione. Si tratta del primo caso documentato della presenza di questo canide nel nostro territorio (tra Fidenza e Salsomaggiore). Ovviamente, abbiamo provveduto ad informare gli enti preposti al suo monitoraggio prima di pubblicarlo sui social. Questo avvistamento è una ulteriore conferma della progressiva espansione naturale di questa specie, già da tempo presente nelle zone di pianura tra Parma e Reggio, ma la cui presenza fino ad oggi non era mai stata riscontrata da noi. Abbiamo colto l’occasione per inserire nel video alcuni spunti (certamente non esaustivi) per aiutare a riconoscerlo e a distinguerlo dalla volpe e dal lupo"

Copyright 2024 Citynews