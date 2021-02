"Norme anticovid non rispettate e carenze igieniche: ecco perché scioperiamo"

L'Usb Vigili del Fuoco di Parma ha proclamato lo sciopero provinciale di categoria per oggi, giovedì 11 febbraio 2021. Il sindacato ha deciso l'astensione dal lavoro per denunciare le condizioni igienico-sanitarie delle sedi di servizio e il "mancato rispetto delle normative anticontagio". Secondo i primi dati l'adesione sarebbe stata del 75%: nelle sedi di Parma e Langhirano i lavoratori avrebbero aderito nella quasi totalità degli addetti mentre all'aeroporto Verdi solo un operatore su nove. Enrico Arillo del Coordinamento provinciale dell'Usb di Parma: "Ecco le principali criticità che ci hanno portato allo sciopero"

"Abbiamo tentato in tutti i modi di portare il Comando provinciale a seguire le normative anticovid e quelle igienico-sanitarie - sottolinea il Coordinamento provinciale dell'Usb di Parma. Dall'inizio dell'epidemia è mancato infatti il rispetto di alcune norme e la situazione si è protratta fino ad oggi. Dal 21 febbraio del 2020 abbiamo cercato di trovare un accordo senza arrivare ad uno scontro ma abbiamo sempre trovato blocchi e chiusure, a volte incompresibili. A volte il Comando non dava notizie ufficiali dei contagi, se non dopo 14 giorni. Da screening risulta che il 60% 70% degli operativi hanno contratto il virus. Tra questi abbiamo avuto un Vigili del Fuoco deceduto, Giorgio Gardini, due operatori ricoverati in ospedale in condizioni critiche e altri a casa per mesi con gravi deficit respiratori".

