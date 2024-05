Seirs Croce Gialla in Ucraina: decima missione umanitaria

Il confine tra Ungheria e Ucraina è stato raggiunto dal Seirs Croce Gialla di Parma. A Zàhony sono arrivati i nuovi aiuti dal convoglio parmigiano che ha rifocillato le popolazioni colpite dalla guerra con materiale sanitario, alimenti, giochi, prodotti per bimbi. Luigi Iannaccone, presidente della Pubblica Assistenza Seirs Croce Gialla di Parma, ha condotto le operazioni assieme ai suoi uomini per la decima missione umanitaria che va in questa direzione. Il materiale lasciato dal convoglio umanitario è stato ritirato da un'associazione non governativa che fa riferimento alla Chiesa Ortodossa, sarà smistato nei vari centri bombardati dai russi. "La nostra attività di solidarietà prosegue con altri progetti che andranno sempre in questa direzione - spiega il presidente -. Per chi vuole aiutarci a prendere contatto con queste popolazioni, a sostenerli ed aiutarli mandi pure una mail all'indirizzo Seirs@libero.it. Per qualsiasi informazione".