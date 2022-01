Via I Maggio: otto senzatetto occupano uno stabile della Regione

Dieci giorni fa otto persone senza casa hanno occupato uno stabile vuoto, di proprietà della Regione Emilia-Romagna in via I Maggio a Parma. Katia Torri della Rete Diritti in Casa: "Otto persone sono entrate in questo appartamento per salvarsi la vita. Questo è uno dei tanti stabili vuoti della Regione, che senso ha che l'Ente con più deleghe per l'emergenza abitativa venda all'asta degli appartamenti in pieno inverno e con la gente che dorme sotto ai ponti? Abbiamo invitato la Regione e l'assessore a incontrarsi per trovare un accordo per dare, per esempio, in affitto al Comune gli appartamenti per dargli a chi dorme in strada".

Video di Lorenzo Melegari

