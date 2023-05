Tende in via Kennedy contro il caro affitti, gli studenti: "Gli alloggi sono inaccessibili ma a Parma ci sono 16 mila case vuote"

Da due giorni stanno protestando con le tende in via Kennedy davanti all'ingresso dell'Università.

"Abbiamo deciso di metterci qui con le tende perchè vogliamo porre una critica al fatto che vengono stanziati 660 milioni di euro di fondi pubblici a favore dell'edilizia privata con sgravi ed incentivi e soprattutto per denunciare una situazione di caro affitti a Parma, dove per una stanza si pagano, in media, 380 euro. Sommato agli altri aumenti costringe tanti di noi a dover rinunciare all'alloggio. La situazione è inaccettabile: solo a Parma ci sono 16 mila case sfitte. ll Comune e l'Università sono state molto recettive e questo ci fa piacere però vogliamo delle certezze materiali perchè si parla della vita di migliaia di studenti e studentesse dell'Università di Parma"

