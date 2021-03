"Con il lotto di Astrazeneca sospeso vaccinate più di 1.000 persone: nessun caso grave"

Romana Bacchi, sub commissaria sanitaria dell'Azienda Usl di Parma parla della sospensione, anche a Parma, del lotto ABV2856 scadenza 05/2021 del vaccino di Astrazeneca. "Sono poco più di mille cittadini non abbiamo al momento indicazioni di eventi avversi ma di sintomatologie che con tutti i vaccini si presentano, come cefalea e rialzo febbrile ma nulla di grave. Questo ci fa dire che occorre continuare con la campagna vaccinale, che risulta uno degli strumenti più efficaci contro questa pandemia".

