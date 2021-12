VIDEO | Vaccino per i bimbi dai 5 agli 11 anni: ecco perchè farlo

Perché la vaccinazione anti-Covid è stata estesa anche alle bambine e ai bambini tra 5 e gli 11 anni? In nove video online tutte le risposte, da chi si deve vaccinare alla sicurezza del farmaco.

Con l’avvio della campagna vaccinale anche per gli under 12, per la quale in Emilia-Romagna da lunedì 13 sono aperte le prenotazioni e da domani, giovedì 15, partiranno le prime somministrazioni, sono tante le domande che si stanno ponendo i genitori. E a questi dubbi la Regione ha scelto di rispondere con la campagna di informazione e comunicazione “Proteggi chi ami”: nove brevi video, nessuno superiore ai 4 minuti, disponibili sui canali web e social istituzionali dell’ente, in cui due pediatri del servizio sanitario regionale affrontano le perplessità più frequenti sul tema. I due professionisti sono il dottor Federico Marchetti, direttore di Pediatria e Neonatologia dei presidi ospedalieri di Ravenna, Faenza e Lugo, e la dottoressa Silvia Cattani, pediatra di famiglia di Castelfranco Emilia, nel modenese.

