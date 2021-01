«Mi vaccino perché non voglio più avere paura»

«Mi vaccino perché penso che sia un gesto di grande responsabilità nei confronti dei nostri pazienti, dei nostri colleghi, ma anche dei nostri cari. Non sprechiamo questa importantissima opportunità che ci viene data da una ricerca scientifica che è durata per tutti questi mesi, e cerchiamo di partecipare tutti quanti»

«Mi vaccino perché vuol dire salvare vite. E avere rispetto per tutto il lavoro che un sacco di persone hanno svolto durante questo anno»

«Mi vaccino perché non voglio avere più paura, e perché soprattutto è una scelta etica per tutti noi»

«Mi vaccino per non rivivere più quei brutti momenti che abbiamo passato negli ultimi mesi, e per proteggere me e le persone a me care»

Sono solo alcune delle voci degli specializzandi in Anestesia e Rianimazione dell’Università di Parma, che in un video pubblicato sul canale YouTube dell’Ateneo hanno voluto raccontare perché hanno deciso di aderire alla campagna di vaccinazioni anti COVID-19 in corso. Un gesto che molti di loro definiscono etico, e di responsabilità nei confronti propri e degli altri.

«Questo video racconta in pochi minuti la passione, l’impegno e il grande senso di responsabilità dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo – commenta il Rettore Paolo Andrei – in questo caso quelli in Anestesia e Rianimazione ma mi riferisco a tutti: giovani che sono in prima linea da molti mesi e che hanno fatto, e stanno facendo, un gran lavoro, senza mai risparmiarsi. Di loro l’Università di Parma è orgogliosa: a loro e al loro spirito di sacrificio va un grazie enorme da parte dell’Ateneo e di tutta la nostra Comunità. Un ringraziamento che estendo naturalmente alle Colleghe e ai Colleghi del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, a tutti i medici e al personale infermieristico e di supporto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria: tutto l’Ateneo è al loro fianco». Sul video il Rettore aggiunge: «Con poche semplici parole questi giovani ci dicono che vaccinarsi è importante, e anche questo lo trovo un gesto di responsabilità e di attenzione agli altri. Anche io, quando verrà il mio turno, mi vaccinerò senz’altro, e spero siano in tanti a fare come me. Il vaccino è la risposta della scienza e della ricerca per sconfiggere il virus».

