Vannacci: "Il mio libro è divisivo? Ne sono fiero, esprimo concetti chiari e non annacquati"

Il generale Roberto Vannacci presenta, tra le polemiche, il suo libro 'Il mondo al contrario' al Cubo.

"Il mondo al contrario è un mondo dove i delinquenti sono fuori e gli uomini onesti hanno paura ad uscire, un mondo in cui certi settori della società sono diventati intoccabili.Che il mio libro sia divisivo ne sono fiero perchè vuol dire che esprimo concetti chiari, non annacquati. O piacciono o non piacciono. Le idee devono essere sempre espresse, poi possono essere opinate ma questo non comporta automaticamente un'accusa o un'offesa. Ringrazio i giornalisti di Repubblica e Corriere della Sera: hanno fatto una grossa operazione di marketing a mia insaputa"

