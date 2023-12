Sequestro di due società di trasporti di Fontevivo: il video della Finanza in azione

Fatture false, finte assunzioni coi fondi del Pnrr ed evasione fiscale milionaria. Col cerchio che si chiude dopo una serie di indagini piuttosto complesse. I militari della Guardia di Finanza di Parma hanno così dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 2 società di Fontevivo - operanti nel settore dei trasporti su strada con unità locale anche a Reggio Emilia - e di 5 persone, tra cui un commercialista con studio a Parma e un consulente del lavoro con sede a Salerno, ma operante a Parma (entrambi già coinvolti in precedenti indagini in materia di reati tributari concernenti la creazione di crediti fiscali inesistenti).

