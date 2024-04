Gli attivisti occupano la strada: tensioni con gli automobilisti

Nove persone aderenti alla campagna “Fondo Riparazione” di Ultima Generazione lungo viale S. Michele, hanno rallentato il traffico occupando le strisce pedonali, permettendo comunque il passaggio delle auto; le persone sulle strisce con banner e volantini utilizzano questa posizioni per parlare con i passanti. In questo caso ciò che i manifestanti chiedono è lo stato della riqualificazione del Casinetto Petitot : “Perché il Casinetto Petitot – dicono i manifestanti - era nato come polo di verde pubblico alternativo al Giardino Ducale, realizzato col preciso scopo di favorire la ripresa economica e sociale. Un luogo di trasmissione di idee, di cultura, di apertura verso un mondo in costante trasformazione. Siamo qui perché un opera dai grandi ideali è oggi ridicolizzata ad una sorta di spartitraffico naturale”.

