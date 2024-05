I residenti dopo l'esondazione del torrente Scodogna nella zona tra Cafragna, nel comune di Fornovo e Talignano, nel comune di Sala Baganza. Lunedì 20 maggio una violenta bomba d'acqua si è scaricata nel pomeriggio tra Talignano e Cafragna, nella zona di Collecchio e Sala Baganza. La piena del rio Scodogno ha causato danni in varie abitazioni, rese inagibili per via dell'acqua entrata nei locali.

