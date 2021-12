VIDEO | Baby gang, il Questore: "Risponderemo al disagio giovanile anche con lo sport"

Il Questore di Parma Massimo Macera ha parlato del fenomeno baby gang, a margine della presentazione del calendario della polizia di stato, nella mattinata del 23 dicembre. "Stiamo lavorando con la Prefettura e tutte le componenti delle società parmigiana: dagli industriali ai commercianti, dalla scuola al mondo sportivo. Abbiamo un progetto nel quale ci metteremo in campo come polizia di stato per fare qualcosa dal punto di vista sportivo per questi giovani che hanno atteggiamenti maleducati, che possono sfociare in atti criminali"

