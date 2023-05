VIDEO | Il blitz degli attivisti con le tute bianche ad Iren: "A chi vanno i soldi delle tue bollette'"

Sono entrati all'interno del cortile della sede di Iren in strada Margherita a Parma, hanno srotolato un grosso striscione con la scritta: "Fanno il deserto e la chiamano Green Economy", hanno affisso alcuni manifesti sulle vetrate esterne della sede. Poi, dopo alcuni interventi al megafono, se ne sono andati. Alcuni attivisti, vestiti con tute bianche, hanno protestato nella mattinata del 4 maggio davanti alla sede della multiutility, in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Iren, in corso di svolgimento nella giornata di oggi.

