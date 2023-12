VIDEO | Incendio alla Città di Parma: l'intervento dei vigili del fuoco

Momenti di paura all'alba di mercoledì 13 dicembre all'interno della Casa di cura Città di Parma di piazzale Maestri. Per cause in corso di accertamento, poco dopo le ore 6 di mattina, si è sviluppato un incendio all'interno dei locali al piano interrato che ospitano le cucine.

Secondo le prime inforrmazioni avrebbe preso fuoco una cella frigorifera. È probabile che le fiamme si siano sviluppate a partire dall'impianto elettrico. Le cause del rogo e la dinamica esatta dell'episodio non sono ancora chiare.

