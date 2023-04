I ristoratori del centro storico: "Con la pedonalizzazione boom di clienti"

I ristoratori del centro storico di Parma sposano la pedonalizzazione di alcune vie del centro storico, attiva a partire dal week end del 22 e 23 aprile, in via Mazzini - da strada Garibaldi a piazza Garibaldi -, piazza Garibaldi e il primo tratto di strada Repubblica, da piazza Garibaldi a via XXII Luglio. "C'è stato parecchio movimento nel fine settimana: la pedonalizzazione ha funzionato bene". "C'è stato un boom a livello turistico: abbiamo lavorato tanto sia lunedì che nel week end. Con la pedonalizzazione si è invogliati a passeggiare in centro".

