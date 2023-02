Conservatorio, il presidente Ferretti: "La querelle è con il Comune ma siamo in sintonia: cercheremo una soluzione"

Le lezioni del Conservatorio Arrigo Boito di Parma rischiano di essere interrotte a causa di un esposto, presentato da tre studi di avvocati, che hanno segnalato l'Ente per il troppo 'rumore' che disturberebbe il lavoro dei legali. Gli avvocati si sono rivolti all'Arpa e i tecnici hanno rilevato che in quella zona i decibel sforano il livello consentito. Il Comune di Parma, in seguito ai rilievi dell'Arpa, ha chiesto la sospensione delle lezioni. Ora si attende il responso del Tar, che deve pronunciarsi sulla vicenda.

