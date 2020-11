Tiziana Meschi, responsabile del reparto Covid dell'Ospedale Maggiore aggiorna sulla situazione dei ricoverati al 16 novembre: "Ci sono 148 pazienti positivi, in totale sono 160. Per quanto riguarda le età si vai dai vent'anni ai 96, metà sono maschi e metà femmine. All'interno del reparto Covid si lavora tanto ma in modo adeguato e tranquillo. il pressing sul Pronto Soccorso non c'è stato la struttura sanitaria sta tenendo, siamo molto fiduciosi"

Copyright 2020 Citynews