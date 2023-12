Quartiere fantasma in via De Martino, i residenti: "Chiediamo che l'area venga messa in sicurezza"

Al buio, tra erba non tagliata e alta fino a tre metri, senza parcheggi e con rifiuti speciali in un'area a ridosso di alcune villette e rifiuti abbandonati per strada. Vivono così un centinaio di famiglie parmigiane, per un totale di trecentocinquanta persone, nel quartiere di via Francesco De Martino a Parma (LEGGI L'ARTICOLO). Una zona "riservata e silenziosa a due passi dal centro della città nei pressi del centro commerciale Esselunga" come riportato sul sito di una delle aziende che si è occupata della costruzione di alcune villette bifamiliari. Peccato che le opere di urbanizzazione del lotto 20 S2 Budellungo Ovest non siano mai state completate, causando danni e disagi ai residenti che - dopo aver pagato profumatamente le abitazioni - stanno cercando, da anni e con tutti i mezzi a loro disposizione, di chiedere spiegazioni ed ottenere il completamento almeno delle opere di urbanizzazione principali.

