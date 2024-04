Le atlete disabili che vincono il campionato di Pole Dance

Al Pianoro Sport Academy in provincia di Bologna si è tenuta la fase regionale Emilia Romagna targata Csen Pole Dance & Aerial. Ventitré le atlete New DanceClub di Noceto che si sono esibite, dalla Under 7 alla Master senior Over 60, allenate da Alice Cavalieri con l’aiuto di Margherita Figone e coreografate dal direttore artistico Erika Ferrari.

Tantissime atlete in gara che hanno tentato di aggiudicarsi il lasciapassare per i nazionali di metà giugno a Velletri. Soddisfatte le allenatrici e il neo eletto consiglio direttivo NDC. Tantissimi i complimenti ricevuti dalla organizzazione, dagli altri club presenti in gara e soprattutto da Terre Alte Berceto e Miriam Fontana. Pubblico commosso durante le esibizioni delle para atlete Valentina Barbarini e Alessandra Cinque, che sono state omaggiate con due bellissime orchidee bianche.

E con una classifica che riempie di gioia atlete e loro famiglie si prosegue a preparare le prossime competizioni ed il saggio di fine anno che si terrà venerdì 7 giugno al teatro Moruzzi di Noceto.

Cerchio Aereo Under 7 Novizi

1 classificata 🥇Elisabetta Orzi

2 classificata 🥈Ginevra Angelone

Cerchio Aereo Under 10 Novizi

1 classificata 🥇Arianna Gandolfi

2 classificata 🥈Anita Cardinali

Cerchio Aereo Under 14 Novizi

1 classificata 🥇Susanna Dall'Aglio

3 classificata 🥉Alice Crescini

Cerchio Aereo Under 14 Emergenti

1 classificata 🥇 Vittoria Benassi

3 classificata 🥉Giorgia Gandolfi

Cerchio Aereo Under 14 Dilettanti 2

1 classificata 🥇 Francesca Calzamiglia

2 classificata 🥈Elena Pelella

Cerchio Aereo Under 18 Novizi

1 classificata 🥇 Giulia Maria Chignoli

Cerchio Aereo Under 30 Novizi

1 classificata 🥇 Letizia Coppelletti

Cerchio Aereo Under 30 Dilettanti 2

1 classificata 🥇Haley Armstrong

Attrezzi Misti Master 60 Emergenti

1 classificata 🥇 Carla Cervia

Attrezzi Misti senior double Emergenti

2 classificate 🥈 Les-Roux (Valeria Terzi e Melissa Spurio)

Cerchio Aereo Under 30 Emergenti

3 classificata 🥉 Laura Peracchi

Para Hoop Master 40 Emergenti

1 classificata 🥇Valentina Barbarini

Para Pole Master 40 Emergenti

1 classificata 🥇Alessandra Cinque

