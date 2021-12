VIDEO | "Commercio in crisi per il Covid: la ripresa delle attività è iniziata"

Francesca Chittolini, Presidente di Confesercenti Parma commenta l'avvio dell'iniziativa per la sicurezza dei commercianti del centro: "Ci auguriamo che possa essere un sostegno per gli imprenditori e per tutti i cittadini. La nostra iniziativa vuole essere di controllo e funzionare come deterrente rispetto ai fenomeni delle baby gang, speriamo di essere di aiuto anche alle forze dell'ordine. La percezione di sicurezza è sicuramente cambiata nell'ultimo periodo". "La ripresa è iniziata anche se c'è ancora tanto da lavorare per far si che i ciittadini possano tornare a vivere in sicurezza la nostra città e le imprese del territorio".

