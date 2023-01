Fondi Pnrr, il comandante della Finanza: "Scambio di informazioni per prevenire le infiltrazioni mafiose"

Firmato un protocollo d'intesa tra la Provincia di Parma e la Guardia di Finanza sui fondi per il Pnrr. ll comandante provinciale della Finanza Fernando Capezzuto: "L'obiettivo comune è garantire che gli ingenti risorse che sono state destinate alla Provincia per il Pnrr vengano impiegati in maniera corretta e tempestiva. La finalità è di uno scambio di dati e informazioni per prevenire eventuali casi di condotte illecite e anomale".

