Un gattino incastrato all'interno del motore di un'auto e il sindaco che lo smonta per salvarlo. Siamo a Traversetolo e il primo cittadino Christian Ferrari interviene per riuscire a liberare l'animale. In un video pubblicato su Facebook, condiviso anche sulle pagine dei gruppi di cittadini, si vedono le varie fasi.

