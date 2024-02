Ecco il lupo che girerebbe in questi giorni nella zona di via Martinella a Vigatto. Il video che sta circolando nelle chat degli abitanti di Vigatto e che sarebbe stato girato nei campi accanto a strada Martinella, lato sud, altezza via Amidano-Strada Cartiera ed è stato ripreso dal periodico del quartiere Vigatto 'La Martinella'

