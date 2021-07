VIDEO - Caos e paura in A1: feriti e decine di auto distrutte dalla grandine

Centinaia di auto con il parabrezza o la carrozzeria crivellata dalla grandine. E' successo nei pressi di Fidenza, sull'A1, dove la grandinata del pomeriggio di lunedì 26 luglio ha creato gravi disagi al traffico e l'autostrada è stata temporaneamente chiusa. Si sono registrati anche alcuni tamponamenti. Molte auto danneggiate si sono fermate, incolonnate, in particolare in direzione Milano, nei pressi di Fidenza e Alseno. Sul posto oltre alla polizia stradale anche i mezzi del 118 per prestare soccorso ad alcune persone rimaste ferite: a bordo delle rispettive auto sarebbero state colpite dai frantumi dei parabrezza, colpiti dai chicchi di ghiaccio.