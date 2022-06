Cade mentre scende dal monte Capra, soccorsa con l'elicottero

Intervento del Soccorso Alpino a Coli in aiuto ad una donna di Parma impegnata in un'escursione

Disavventura per una 56enne di Parma che si è infortunata, in mattinata, a Coli (Piacenza). Si sarebbe procurata traumi al bacino e alla gamba mentre scendeva dal monte Capra, dopo un'escursione con il marito. Si è reso necessario l'intervento dell'elicottero decolatto da Pavullo nel Frignano che, con il verricello ha sbarcato i soccorritori quasi sulla vetta, in quanto la zona non era atterrabile. Dopo le valutazioni da parte dell’anestesista la donna è astata recuperata sempre con il verricello e trasportata all’ospedale Maggiore di Parma in codice di media gravita, mentre il marito è stato accompagnato alla macchina dai tecnici territoriali, giunti nel frattempo sul posto dalla Stazione Monte Alfeo.