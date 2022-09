VIDEO - I lavoratori della raccolta rifiuti in sciopero: "Ci chiamavano eroi, oggi siamo l'ultima ruota del carro"

Gli addetti oggi incrociano le braccia: "Chiediamo l'applicazione del contratto nazionale collettivo Fise (quello specifico per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali) e non del contratto delle cooperative sociali"

"Durante il lockdown ci chiamavano eroi, oggi siamo stufi di essere considerati l'ultima ruota del carro. Chiediamo l'applicazione del contratto nazionale collettivo Fise (quello specifico per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali) e non del contratto delle cooperative sociali. Tra i due ci sono differenze anche di 300 euro e in quello applicato oggi manca la quattordicesima".

E' forte la protesta dei lavoratori addetti alla raccolta rifiuti a Parma e provincia che hanno deciso di scioperare nella giornata di oggi, 1° settembre. La protesta, indetta dal sindacato Adl Cobas, ha come rivendicazione principale la richiesta di applicare il contratto collettivo nazionale Fise e non quello delle cooperative sociali, che viene attualmente applicato ai lavoratori della cooperativa sociale Sirio, che ha in appalto parte dei servizi ecologici di Parma centro e della provincia. Le voci dal presidio che si è svolto nella mattinata del 1° settembre davanti alla sede Iren di via Baganzola a Parma.

