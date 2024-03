"Chi comanda nella famiglia dei lupi?"

Le immagini dell'Osservatorio Lupi di Fidenza

"Abbiamo voluto giocare con questo video, facendo un paragone con quanto succede nelle nostre famiglie, ma è anche una occasione per parlare ed approfondire il tema dei ruoli all’interno dei branchi (cioè delle famiglie, perché ricordiamo che il “branco” non è altro che la #famiglia) di lupi. E quindi ci chiediamo: come sono i ruoli di #leadership all’interno di una famiglia di lupi? Fino a poco tempo fa era in vigore un modello che potremmo chiamare “maschio-centrico” in cui era il cosiddetto “maschio #alfa” ad essere leader indiscusso del branco. In seguito, si fece strada l’idea che la leadership fosse condivisa all’interno della coppia riproduttiva, in cui il maschio aveva il compito di portare il cibo e la femmina di allevare i cuccioli. Le più recenti osservazioni, invece, suggeriscono che sia proprio la femmina ad avere una maggiore influenza sulle attività quotidiane e che sia lei a rivestire il ruolo più elevato di leader all’interno del branco, e che perfino il maschio riproduttore (cioè il suo compagno) passi in secondo piano rispetto a lei. Si allude quindi ad una società matriarcale di lupi simile ad altre società di mammiferi in cui le femmine dominanti detengono posizioni di potere (ad esempio, elefanti, iene, leoni e altri mammiferi) ed alcune specie di primati. (Clutton-Brock 2016)"

Copyright 2024 Citynews