VIDEO | Matteo Mariotti parla dell'incidente e risponde a Selvaggia Lucarelli: "Mi ha fatto più male dello squalo"

Matteo Mariotti, il 20enne parmigiano attaccato da uno squalo in Australia, è stato ricoverato all'Istituto Rizzoli di Bologna. Il giovane ha perso una gamba durante l'attacco. Davanti alla telecamera l’aspirante biologo ha raccontato la sua storia. Matteo torna così sul caso della raccolta fondi avviata in suo favore. "Selvaggia, hai proprio fatto un grande errore con me, il male che mi hai fatto non lo puoi neanche immaginare... tu sei molto più forte di uno squalo, mi ha trasmesso un male assurdo in un momento in cui proprio non ne avevo bisogno".

Copyright 2024 Citynews