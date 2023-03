VIDEO - Maxi frode dei carburanti: sequestrate 17 pompe bianche

Riuscivano a praticare prezzi dei carburanti - benzina e gasolio - molto bassi alla pompa - anche al di sotto del prezzo di 'costo' - all'interno di sette distributori dislocati a Parma e provincia - ed altri dieci nelle province di Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Brescia, Lodi e Verona - ma solo perchè sfruttavano il meccanismo illecito, portato avanti da un'associazione a delinquere - con a capo tre italiani che operavano da Miami, Dubai e Napoli - che si occupava di evadere il fisco italiano e dell'Unione Europea.

I prodotti petroliferi venivano acquistati in alcune raffinerie in Slovenia e in Croazia ed arrivavano all'interno di un deposito di stoccaggio di Parma, dalla capacità di mille metri cubi. Da qui venivano poi distribuiti nei punti vendita in provincia di Parma e nelle altre province.

