Sgombero in via Liguria, gli occupanti: "Lavoriamo e possiamo pagare ma nessuno ci affitta una casa"

"Possiamo pagare perchè lavoriamo ma nessuno ci affitta una casa". E' questo lo sfogo di Benjadou Samir, uno degli occupanti della palazzina di via Liguria, sgomberata nella mattinata del 9 novembre. Sono arrivati stamattina e ci hanno mandato fuori. Avevamo però parlato con un'agenzia - con la quale abbiamo avuto contatti grazie alla Rete Diritti in Casa e al Comune di Parma - che stava cercando di trovarci un alloggio. Siamo pronti per pagare ma nessuno ci affitta un'abitazione".

