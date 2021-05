Il Procuratore Capo di Parma Alfonso d'Avino parla dell'omicidio dell'ex mulino di via Volturno: "La tristezza riguarda vari livelli, prima di tutto per la giovane vita spezzata ma anche per la vita del giovane, presunto assassino. Le due famiglie, quella della vittima e quella dell'omicida, sono state distrutte".

Copyright 2021 Citynews