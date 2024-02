VIDEO | La roulette russa degli operai: attraversano la via Emilia al buio rischiando di essere investiti

Attraversano, ogni giorno pochi minuti prima delle 7 di mattina, la via Emilia a San Prospero, per andare al lavoro. Ogni giorno, nel buio completo. Rischiando di essere investiti. Come Moustahfa Gueye, il lavoratore 41enne senegalese che il 26 ottobre del 2022 è stato centrato da un'auto mentre stava attraversando la strada proprio in questo punto ed ha perso l'uso della gamba.

Leggi il reportage completo

Copyright 2024 Citynews