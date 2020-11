VIDEO | Parcheggia l'auto nel posto per i disabili senza permesso

Lascia l'auto in sosta in uno stallo riservato ai disabili, agenti della Polizia Locale lo multano, ma il conducente del mezzo contesta. È successo qualche giorno fa e la scena è stata ripresa da una telecamera.

A pochi giorni dall'avvio della campagna di comunicazione “Non fare il furbo, stai al tuo posto”, promossa dal Comune in collaborazione con ANMIC Parma e Frega Project, per sensibilizzare la cittadinanza ad un corretto uso degli stalli di sosta riservati ai disabili, la scena si è purtroppo ripetuta.

“Il video – sottolinea l'Assessore alla Sicurezza, Cristiano Casa – mette in evidenza un comportamento scorretto, cioè quello che non bisogna fare: occupare stalli destinati a persone disabili senza averne titolo, infatti, costituisce non solo una grave infrazione al Codice della Strada ma un affronto a chi ha bisogno di quello stallo per motivi di forza maggiore. La campagna di sensibilizzazione su un uso corretto degli stalli di sosta riservati ai disabili ed anche su un un uso corretto del permesso disabili stesso continua. Da parte della Polizia Locale resta alta l'attenzione verso questo tipo di infrazione che è davvero deprecabile sotto diversi punti di vista”.

.Copyright 2020 Citynews