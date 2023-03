Biscotti e brioche alla farina di grillo? A Parma la prima pasticceria che vende dolci "agli insetti"

Lui si chiama Michele Taddio, è proprietario del Palapa, in via San Leonardo, e ha avuto un'idea alternativa che promette di far saltare il banco del cibo alternativo. O, come molti pensano, quello del futuro. Quale? Podotti a base di...farina di grillo. "L'idea l'ho avuta dopo aver saputo che un mio amico, in Germania, aveva creato il gelato fatto con la farina di grillo - spiega Taddio - Ho notato che la gente rispondeva in modo positivo e così mi sono detto: perché non provarci? Quindi ho iniziato a creare dolci, biscotti e brioche a base di farina di grillo". Taddio crede molto nella sua idea: "I clienti sono curiosi, chiedono, si informano. E assaggiano. I più interessati sono i giovani".

Il suo bar è il primo a Parma a produrre prodotti a base di farina di grillo: "Le percentuali non sono altissime - racconta - La farina di grillo viene diluita con quella di grano tenero, in fondo è come mangiare una brioche di farina integrale". Con un'arma in più: l'alta quota peoteica. Il prezzo? Leggermente più caro, considerato che questa farina costa 130 euro al chilo.

La farina di grillo, che si ottiene macinando proprio le larve dei grilli è quindi ricca di proteine e può essere utilizzata per fare qualunque tipo di alimento come biscotti, dolci, pane, pasta. Si ottiene con una tecnica di allevamento e produzione molto precisa, il controllo è garantito, la tecnica di produzione valutata e validata dall'efsa, passaggio fondamentale per la messa in commercio dei novel food. Insomma, è sicura.

La farina di grillo è un’ottima fonte proteica, possedendo una media di oltre il 65% di proteine ad alto valore biologico. Risulta anche ricca di fibre, calcio, vitamina B12, ferro, fosforo e sodio