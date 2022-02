La rabbia degli studenti: "Questa scuola ha lasciato morire due come noi, Giuseppe e Lorenzo"

Protesta degli studenti, nella mattinata di oggi venerdì 18 febbraio, a barriera Bixio a Parma contro l'alternanza scuola-lavoro. La rabbia dei ragazzi è soprattutto per la morte di due studenti, Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci. "Siamo in piazza a Parma per protestare contro la scuola asservita alle logiche del profitto che ha lasciato morire due studenti come noi, in alternanza scuola-lavoro. In alternanza manca anche la sicurezza: gli studenti che si sono ribellati sono stati manganellati a Torino e a Milano".

